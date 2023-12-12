هيئة المحلفين تقف مع Epic Games في معركة جوجل

كان للدعوى القضائية التي رفعتها Epic Games ضد Google إقبال مختلف تمامًا عن معركتها في قاعة المحكمة مع Apple. انحازت هيئة محلفين فيدرالية إلى جانب مطور ألعاب الفيديو ووجدت أن Google تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية عندما يتعلق الأمر بكيفية تشغيل متجر Play.

وفقًا لموقع The Verge، وافقت هيئة المحلفين بالإجماع على أن شركة Google احتكرت بشكل غير قانوني توزيع التطبيقات وخدمات الفوترة داخل التطبيقات لأجهزة Android. علاوة على ذلك، وجدت أن اتفاقيات التوزيع التي أبرمتها الشركة مع شركات ألعاب الفيديو الأخرى، بالإضافة إلى صفقاتها مع الشركات المصنعة للأجهزة لتثبيت تطبيقاتها مسبقًا على أجهزة Android، غير تنافسية.

وقالت Epic في شكواها إن Google دفعت بصمت لمطوري الألعاب مئات الملايين من الدولارات لجعل عناوينهم قابلة للتنزيل من متجر Play في مبادرة كانت تُعرف في الأصل باسم "Project Hug". وزعمت أن الشركة دفعت لشركة Activision Blizzard مبلغ 360 مليون دولار للتخلي عن خططها لإنشاء متجر تطبيقات منافس، وهو ما نفاه مطور اللعبة لاحقًا. جوجل، التي قالت Epic إنها توصلت إلى برنامج الحوافز بعد إطلاق Fortnite خارج متجر Play، وقعت أيضًا صفقات مع Nintendo وUbisoft وRiot Games.

توصلت هيئة المحلفين إلى استنتاج مفاده أن Epic Games تأثرت سلبًا بإجراءات Google، لكننا لم نعرف بعد كيف سيغير انتصارها ممارسات الأخيرة. في بيان نُشر على X، قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، إن المحكمة ستبدأ "العمل على سبل الانتصاف" في يناير. وسيتخذ القاضي جيمس دوناتو، الذي يشرف على القضية، القرار بشأن ما إذا كان سيأمر Google بمنح المطورين الحرية في تقديم متاجر التطبيقات الخاصة بهم وأنظمة الفوترة لأجهزة Android. في حالة الدعوى القضائية التي رفعتها Epic ضد شركة Apple، قضت المحكمة بأن الشركة المصنعة لهواتف iPhone لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، لكنها أمرت الشركة بالسماح لمطوري App Store بتوجيه العملاء من خلال أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية.

ومع ذلك، فإن جوجل لا تنوي الانهيار دون قتال. وقال ويلسون وايت، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، لموقع Engadget أن الشركة تخطط للطعن في الحكم. وقال وايت: "يوفر Android وGoogle Play المزيد من الخيارات والانفتاح أكثر من أي منصة متنقلة رئيسية أخرى". "لقد أوضحت التجربة أننا نتنافس بشدة مع Apple ومتجر التطبيقات الخاص بها، بالإضافة إلى متاجر التطبيقات على أجهزة Android ووحدات التحكم في الألعاب. وسنواصل الدفاع عن نموذج أعمال Android وسنظل ملتزمين بشدة تجاه مستخدمينا وشركائنا والمجتمع الأوسع." نظام أندرويد البيئي".