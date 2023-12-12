حملة للتوعية بأهمية التبرع التطوعي بالدم في جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ غداً الأربعاء ۱۳ ديسمبر في الحرم الجامعي.

يأيت ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الأداب و كلية الآثار و شركة ( G_Mind) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة.

ويشرف على الحملة الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب والدكتور باسم أحمد وكيل كلية الآثار، وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع.

ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات في جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات بالقاهرة بعنوان "البناء الثقافي للأئمة والواعظات" في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس.

وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اللقاء بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الجامعة و ١٥٠ إمام وواعظة من وزارة الأوقاف.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته باستضافة البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات من خلال إستضافة "١٥٠" واعظ وواعظة من أئمة وزارة الأوقاف والذي يُعد بمثابة حدث فريد عزيز على الجامعة في ظل وجود كوكبة وجمع كريم من أئمة المنابر المصرية بوزارة الأوقاف والذين يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين، ومواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وترسيخ الفكر الوسطي داخل المجتمع .

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي مزيداً من الجهد لرفع وعي الشباب على كافة المستويات بما يمكنهم من مجابهة تلك التحديات متسلحين بقدر كبير من الوعي والمعرفة.

وثمن دور المؤسسات الجامعية فى نشر ثقافة الوعي الوطنى والثقافى والعلمى والديني وذلك في إطار التعاون الوثيق والممتد بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة الأوقاف.

ورحب رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المشترك من خلال إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمختلف كليات الجامعة.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس دور الواعظ والواعظة الدينى كطاقة نور و طوق النجاة لإعادة التوازن الفكرى لدى الشباب وفتح آفاق أكثر وعياً و معرفة لصنع مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق دور الجامعة فى نشر الوعى والثقافة من خلال تنظيم مواسم ثقافية متنوعة تقدم لمنسوبي الجامعة وجبة ثقافية في شتى الجوانب الدينية و السياسية و العلمية والفكرية لصقل شخصياتهم وتسليحهم بالعلم والفكر والثقافة