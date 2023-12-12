الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ملتقى تثقيفي للأئمة والواعظات في جامعة عين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس ملتقى تثقيفى للأئمة والواعظات بالقاهرة بعنوان "البناء الثقافي للأئمة والواعظات". 

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جاء ذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس. 

وافتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اللقاء بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الجامعة و ١٥٠ إمام وواعظة من وزارة الأوقاف.

رئيس جامعة عين شمس: جهود لرفع وعي الشباب

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته باستضافة البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات من خلال إستضافة "١٥٠" واعظ وواعظة من أئمة وزارة الأوقاف والذي يُعد بمثابة حدث فريد عزيز على الجامعة في ظل وجود كوكبة وجمع كريم من أئمة المنابر المصرية بوزارة الأوقاف والذين يمثلون حجر الزاوية وخط الدفاع الأول في تقديم صحيح الدين، ومواجهة التطرف الفكري  والإرهاب، وترسيخ الفكر  الوسطي داخل المجتمع .

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن ما يشهده العالم في المرحلة الراهنة من تحديات يقتضي مزيداً من الجهد لرفع وعي الشباب على كافة المستويات بما يمكنهم من مجابهة تلك التحديات متسلحين بقدر كبير من الوعي والمعرفة.

وثمن دور المؤسسات الجامعية فى نشر ثقافة الوعي الوطنى والثقافى والعلمى والديني وذلك في إطار التعاون الوثيق والممتد بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة الأوقاف.

ورحب رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المشترك من خلال إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمختلف كليات الجامعة. 

وأشاد رئيس جامعة عين شمس دور الواعظ والواعظة الدينى  كطاقة نور  و طوق النجاة  لإعادة التوازن الفكرى لدى الشباب وفتح آفاق أكثر وعياً و معرفة لصنع مستقبل أفضل لمصرنا الغالية. 

وأكدت الدكتورة غادة فاروق دور الجامعة فى نشر الوعى والثقافة من خلال تنظيم مواسم ثقافية متنوعة تقدم لمنسوبي الجامعة وجبة ثقافية في شتى الجوانب الدينية و السياسية و العلمية والفكرية لصقل شخصياتهم وتسليحهم بالعلم والفكر والثقافة 

واستعرض الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة مديرية أوقاف القاهرة عددا من أنشطة الوزارة المستحدثة بهدف رفع كفاءة ووعى الواعظات والتى تأتى ضمن مبادرة البناء الثقافي للأئمة والواعظات وعدد من الدوارات التدريبية التى يتلقاها الأئمة  لتطوير مهاراتهم المختلفة.

أدار  اللقاء الإعلامي القدير خالد سعد كبير مقدمى البرامج بالهيئة الوطنية للإعلام وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نسق اللقاء الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف إدارى للواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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