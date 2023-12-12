من المطبخ الروسي حضري ستراغنوف الدجاج

تبحث الأمهات على وصفات جديدة لتحضيرها في المنزل لأفراد أسرتها من اجل دفع الملل والرتابة على نفسية أبنائها.

وتأتي الدجاج من أفضل الأطعمة المفيدة لصحة افراد أسرتها لفوائدها المتعددة أبرزها هو العمل على بناء الأنسجة العضلية وتقوية العضلات، الحفاظ على كثافة المعادن في العظام. التقليل من خطر أمراض العظام، مثل هشاشة العظام وغيرها.

نقدم لكِ أشهر وصفات المطبخ الروسي، إليكِ طريقة عمل ستراغنوف الدجاج وهي وجبة رئيسية لذيذة جداً ومميزة وطيبة كما أنها سريعة التحضير والإعداد.

المقادير

- زيت الزيتون : ربع كوب

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مقطع شرائح)

- الزبدة : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الفطر : ربع كيلو (شرائح)

- دقيق : ربع كوب

- مرق دجاج : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- الزعتر الأخضر : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- الكريما الحامضة : نصف كوب

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي شرائح الدجاج على مراحل مع التقليب، حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم ضعيها في طبق جانبي.

ذوبي الزبدة في نفس القدر، ثم أضيفي البصل، والثوم، والمشروم، وقلبي المكونات حتى تذبل، ثم أضيفي الدقيق مع التقليب المستمر.

صبّي مرق الدجاج إلى الخليط، واتركيه حتى يغلي.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة.

أضيفي شرائح الدجاج المحمّرة، والزعتر، والكريمة اللباني، وقلبي بعد كل إضافة، ثم اتركي المزيج على نار هادئة.

أضيفي صلصة الصويا وحركي قليلاً، ثم ارفعي القدر عن النار، وأضيفي الكريمة الحامضة، ثم قلّبي لدقيقة.

ضعي ستراغنوف الدجاج في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.