الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على ساجرادا في الكونفيدرالية

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

قررت إدارة نادي الزمالك صرف مكافآه فوز الفريق الأول لكرة القدم على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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حارس الألومنيوم على رادار الزمالك

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الزمالك يقترب من التجديد لـ شيكابالا

وفاز الزمالك  على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السلام يوم السبت الماضي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز أحمد السيد زيزو الهدف الزمالك الوحيد في المباراة بالدقيقة 42 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية سكنت شباك ساجرادا الأنجولي، لينجح الأبيض في حصد النقاط الثلاثة للمباراة بصعوبة.

الزمالك يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل ساجرادا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وكان الزمالك نجح في الانتصار على أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، بعدما فاز على الأول بهدف نظيف، فيما انتصر على الفريق الغيني برباعية نظيفة، ليحقق العلامة الكاملة ويتصدر مجموعته بـ9 نقاط.

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