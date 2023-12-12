الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نتائج مميزة لفرق المقاولون في كرة اليد

فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب للطائرة تحت 2008

أنتصر المقاولون العرب  على مركز شباب الجزيرة مواليد 2009 بنتيجة 57/41 في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة.
 

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رئيس المقاولون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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رئيس المقاولون: شوقي غريب اعتذر عن الاستمرار معنا.. ونثق في طلعت محرم


فيما فاز فريق المقاولون على الجزيرة بنتيجة 42/38 ذلك ضمن منافسات بطولة الجمهورية لليد.
ويقود الفرق ك / حازم حجاج - ك / كريم فرج- ك / شادي- مدير فني ك / عادل محمود.

 

المقاولون يهزم بتروسبورت


بينما أنتصر فريق نادي المقاولون العرب لكرة اليد على نادي القطامية بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمواليد 2011، بنتيجة 19/55 والتي جمعت بينهما على ملاعب النادي، وشهد اللقاء تألق الذئاب، ونجحوا في الصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية.
يدرب الفريق كابتن / فضل الله معتصم، ومدير فني كابتن / عادل محمود.

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الجريدة الورقية