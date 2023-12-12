رئيس المقاولون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدرسة الجمهورية بالمعادي .





قال محسن صلاح، عقب الإدلاء بصوته، بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يمكن إهماله أو التكاسل عن أدائه، مؤكداً على ضرورة استكمال مسيرة البناء والإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.



وأشاد بما تشهده مصر من أمن واستقرار وسط المنطقة كلها ما يشكل الأمل الكبير في مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ولفت صلاح إلى ماشاهده من تنظيم جيد للعملية الانتخابية، وكذلك توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم الذي وصفه بالمشهد الحضاري الذي يليق بعظمة مصر.



