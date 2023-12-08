نتائج مميزة لفرق المقاولون العرب للكرة الطائرة

نجح فريق ناشئات المقاولون العرب لتحت 19 عاما والبراعم لتحت 13 عاما في تحقيق نتائج مميزة خلال مباراتهما الأخيرة.





أنتصر فريق ناشئات المقاولون العرب على نادي الصيد بـ نتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الجمهورية لتحت 19 عاما، بقيادة المدير الفني أحمد جودة، والمدرب العام محمد عادل.



فيما أنتصر فريق البراعم للمقاولون بنات (تحت 13 عاما) في تحقيق الانتصار على دجلة شيراتون بـ نتيجة 2-1 في إطار بطولة منطقة القاهرة.



لينجح فريق البراعم بالمقاولون، في تصدر مجموعته والتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

ويقود الفريق المدير الفني / أحمد جوده.

مدرب الفريق كابتن/ محمد عطيه .

مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك .



المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في بطولة الجمهورية لليد



نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2006 في الفوز على فريق نادي شامبيون 29 / 26 في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، على ملاعب نادي المقاولون العرب.

يقود مدربي الفريق الكابتن تامر مدبولي، الكابتن أحمد أبوشادي، وقيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.