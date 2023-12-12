رئيس المقاولون: شوقي غريب اعتذر عن الاستمرار معنا.. ونثق في طلعت محرم

قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه من الأندية الكبيرة داخل الدوري المصري، على مدار السنوات الماضية .

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وأضاف محسن صلاح خلال "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، إدارة المقاولون العرب لم تتدخل في الشؤون الفنية إلا إذا حدث تراجع بقوة في الأداء مثلما حدث.

وتابع: " شوقي غريب أنقذ المقاولون العرب من الهبوط، وهو مدرب كبير وقدم كل شئ مع الفريق خلال الفترة التي تواجد فبها".

وزد: " شوقي غريب قابله سوء توفيق خلال الفترة الماضية، وعقدنا جلسة واعتذر عن الاستمرار وتفهمت الأمر، ووجهت له الشكر على الفترة الماضية".

وأردف:"طلعت محرم ابن من أبناء نادي المقاولون العرب وهو يمتلك فكر فني وطموح عالي، وقادر على النهوض بالفريق، ونمنحه كافة الصلاحيات داخل النادي".

واستطرد:" طلعت محرم مستمر على رأس الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بجانب الجهاز المعاون، ونثق فيهم بالكامل لتحسين الأداء وبداية صفحة جديدة".

وأكمل:" موضوع التدعيمات هو موضوع سابق لآوانه، وسيتم التطرق إليه في الوقت المناسب".