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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس المقاولون: شوقي غريب اعتذر عن الاستمرار معنا.. ونثق في طلعت محرم

شوقي غريب
شوقي غريب

قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن ناديه من الأندية الكبيرة داخل الدوري المصري، على مدار السنوات الماضية .

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وأضاف محسن صلاح خلال "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، إدارة المقاولون العرب لم تتدخل في الشؤون الفنية إلا إذا حدث تراجع بقوة في الأداء مثلما حدث.

وتابع: " شوقي غريب أنقذ المقاولون العرب من الهبوط، وهو مدرب كبير وقدم كل شئ مع الفريق خلال الفترة التي تواجد فبها".

وزد: " شوقي غريب قابله سوء توفيق خلال الفترة الماضية، وعقدنا جلسة واعتذر عن الاستمرار وتفهمت الأمر، ووجهت له الشكر على الفترة الماضية".

وأردف:"طلعت محرم ابن من أبناء نادي المقاولون العرب وهو يمتلك فكر فني وطموح عالي، وقادر على النهوض بالفريق، ونمنحه كافة الصلاحيات داخل النادي".

واستطرد:" طلعت محرم مستمر على رأس الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بجانب الجهاز المعاون، ونثق فيهم بالكامل لتحسين الأداء وبداية صفحة جديدة".

وأكمل:" موضوع التدعيمات هو موضوع سابق لآوانه، وسيتم التطرق إليه في الوقت المناسب".

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