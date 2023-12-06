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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام زكريا يقترب من تدريب المقاولون العرب

هشام زكريا
هشام زكريا

دخل هشام زكريا المدير الفنى للفريق الكروى بنادى أسوان دائرة اهتمامات مسؤلى المقاولون العرب لتولى المسؤلية الفنية لذئاب الجبل خلال الفترة المقبلة. 

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وتواصل مسؤلى المقاولون العرب مع زكريا عقب تعادل الفريق أمام الداخلية فى الدورى، ومازالت المفاوضات قائمة بين الطرفين ومن المحتمل الاعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتعادل فريق المقاولون سلبياً مع ضيفه الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مدرب الداخلية: غياب التوفيق سبب تعادلنا مع المقاولون

على جانب آخر أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إنه خاض لقاء اليوم أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري، للفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب غياب التوفيق، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وأكمل هيثم شعبان حديثه قائلا: "غياب التوفيق أثر علينا وأفقدنا نقطتين، اللاعبون أدوا ما عليهم لذلك فالتغييرات كانت قليلة ولم نستهلك التغييرات الخمسة لأن اللاعبين كانوا مميزين خلال اللقاء وخلقنا أكثر من فرصة للتسجيل لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

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