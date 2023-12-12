طوابير كبيرة أمام لجان انتخابات الرئاسة بالقليوبية

في يومها الثالث..

شهدت مراكز الاقتراع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ظهور طوابير كبيرة من الشباب والفتيات و كبار السن أمام اللجان قبل بدء التصويت في اليوم الثالث من الاستحقاق الجمهوري، وحرصا منهم علي التصويت، معلنين المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، رافعين أعلام مصر ولافتات للحث علي المشاركة الإيجابية في هذا العرس الانتخابي.

وشهدت لجنتى مدينة الخانكة وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، خروج رئيسي اللجنتين لاثنين من ذوى الهمم لمساعدتهما على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية لتسهيل عملية التصويت، كما شارك عددا كبير من الأهالي مدينة الخانكة بمسيرة حاشدة، لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024م، وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولات ميدانية في كافة المراكز والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد متحركة بكل مقر، ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.