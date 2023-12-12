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حملة عبد السند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اقبال كبير للناخبين في اليوم الأخيرللانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

مشيرة للمواطنين بجنوب
مشيرة للمواطنين بجنوب سيناء

شهدت لجان جنوب سيناء، في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية إقبال كبير من الناخبين، الذين ووقفوا طوابيرأمام جميع اللجان الانتخابية في كافة مدن المحافظة، رافعين الأعلام المصرية، وتم تنظيم عدة مسيرات بكافة المدن بالسيارات، لدعوة وتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتعالت أصوات الأغاني الوطنية في كافة الشوارع، وأمام اللجان الانتخابية مما حفز المواطنين على  النزول والمشاركة .

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أهالي سيناء ضربوا أروع المقل في الوطنية، وخير دليل على ذلك الحشود التي تنتفض في الشوارع، وأمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ، أنه يتابع سير اللجان الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ويجري رصد إقبال المواطنين بالصوت والصورة من خلال الكاميرات، مشيرا إلى أنه على الرغم من تواجد الناخبين باعداد كبيرة أمام اللجان إلا أن عمليات التصويت تجري في نظام ويسر، ويحرص رجال الشرطة على تقديم المساعدة والدعم لكافة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن جميع اللجان الانتخابية انتظمت على مدار الثلاث أيام بفتح أبوابها في الوقت المحدد، ولم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان، إضافة إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى خلال العملية الانتخابية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات بجنوب سيناء تفوق كافة التوقعات، وذلك يرجع إلى الحس الوطني الذي يتميز به مواطني المحافظة.

على جانب آخر تواجدت  أمانات الأحزاب السياسية بكافة مدن المحافظة، حيث نظم حزب مستقبل وطن مسيرات بالطبول بمدينة شرم الشيخ، وقادة شباب الحزب الذين جابوا شوارع المدينة لحث المواطنين وتحفيزهم على النزول للاقتراع، كما نظموا عدة مسيرات بالسيارات في كافة مدن المحافظة.

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الجريدة الورقية