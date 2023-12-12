كامل الوزير: لولا شبكة الطرق ما حدثت تنمية

خلال افتتاح معرض فود افريكا

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن وزارته تعمل على خطه استراتيجيه ممنهجه لدعم الصناعة المصرية.

مؤكدا في كلمته التي ألقاها في معرض فود افريقيا الذي افتتحه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، على اهميه النقل وبناء الطرق والبنيه الاساسيه والممرات اللوجستيه التنمويه والتي تحقق سهوله نقل الانتاج الزراعي والصناعي.

واضاف أن الوزارة ساهمت في هذا الدور الوطني ببناء ٧ ممرات تبدا من منطقه الانتاج وتنتهي الى ميناء بحري بينهم طريق سريع لنقل الانتاج،مؤكدا أن شبكة الطرق ساهمت فى التنمية التى شهدها السوق المصرى قائلا "لولا هذه الشبكة لا يمكن أن تحدث اى تنمية "

ولفت إلى أهمية المجهود الكبير الذي قامت بها الحكومه المصريه لتنفيذ توجيهات الرئيس لبناء مركز تجاره عالميه ولوجستيه وهو ما يحققه المعرض اليوم والذي عكس صورة مشرفه للصناعة المصرية.



ويشهد المعرض مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناح دولى ، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام .



ويشارك فى الفعاليات عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى .

ومن ابرزالدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن .