تشكيل إنترميلان وسوسيداد المتوقع لموقعة دوري أبطال أوروبا

يلتقي إنتر ميلان مع نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الثلاثاء، والتي تجمع بينهما على ملعب جيوزيبي مياتزا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





ويسعى إنتر ميلان للفوز على سوسييداد وحصد الثلاث نقاط من خصمه الأول في المجموعة من أجل انتزاع صدارة الترتيب.

وكان إنترميلان تعادل إيجابيا مع بنفيكا بثلاث أهداف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يحتل إنترميلان في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، خلف ريال سوسيداد المتصدر بفارق الأهداف.



تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمباراة ريال سوسيداد:

في حراسة المرمى: اميل أوديرو

في الدفاع: ياني بيسيك، فرانشسكو أكاربي، أليساندرو باستوني

في خط الوسط: نيكولاس باريلا، أسلاني، ستيفانو سينسي، كارلوس أوجستو، خوان كوادرادو، دافيدي فراتشني

في الهجوم: ماركو أرناتوفيتش، أليكسيس سانشيز



تشكيل ريال سوسيداد المتوقع أمام الإنتر:



في حراسة المرمى: أليكس ريميرو

في الدفاع: كيران تريبييه، جون باتشيكو، إيجور زوبيلديا، ألفارو أودريوزلا

في الوسط: برايس مينديز، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيميندي

في الهجوم: ميكيل اويارزابال، أندريه سيلفا، كوبو



توقيت مباراة إنتر ميلان وسوسيداد في دوري أبطال أوروبا:



تبدأ مباراة إنتر ميلان وسوسييداد تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeIn Sports 3.

