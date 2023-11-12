إنترميلان يتقدم بهدف على فروسينوني في الشوط الاول

أنهى فريق إنترميلان الشوط الأول من مباراته امام فروسينوني متقدماً بهدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت أحداث الشوط الأول لصالح الإنتر لا=بعاً ونتيجة بعدما فرض ضغطاً هجومياً قوياً من الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

في المقابل إعتمد فروسينوني على التنظيم الدفاعي القوي وإغلاق المساحات أمام الهجوم المتواصل من النيراتزوري.

وفي الدقيقة 43 نجح دي ماركو في فك الشفرة الدفاعية لفروسينوني ليسجل أول أهداف المباراةـ ولتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.