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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنترميلان يتقدم بهدف على فروسينوني في الشوط الاول

مباراة انترميلان
مباراة انترميلان وفروسينوني

أنهى فريق إنترميلان الشوط الأول من مباراته امام فروسينوني متقدماً بهدف مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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جاءت أحداث الشوط الأول لصالح الإنتر لا=بعاً ونتيجة بعدما فرض ضغطاً هجومياً قوياً من الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

في المقابل إعتمد فروسينوني على التنظيم الدفاعي القوي وإغلاق المساحات أمام الهجوم المتواصل من النيراتزوري.

وفي الدقيقة 43 نجح دي ماركو في فك الشفرة الدفاعية لفروسينوني ليسجل أول أهداف المباراةـ ولتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

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