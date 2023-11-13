إنترميلان يسقط فروسينوني بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان فوزاً مهماً على ضيفه فروسينوني بثنائية دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول لصالح الإنتر لا=بعاً ونتيجة بعدما فرض ضغطاً هجومياً قوياً من الدقيقة الأولى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

في المقابل إعتمد فروسينوني على التنظيم الدفاعي القوي وإغلاق المساحات أمام الهجوم المتواصل من النيراتزوري.

وفي الدقيقة 43 نجح دي ماركو في فك الشفرة الدفاعية لفروسينوني ليسجل أول أهداف المباراةـ ولتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني بدا إنتر ميلان بنفس الضغط الهجومي القوي بحثاً عن إضافة هدف يحسم به نتيجة اللقاء مبكراً.

ولم يستغرق الأمر سوى 3 دقائق فقط من بداية الشوط حتى نجح الدولي التركي هاكان كالهانوجلو في تسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء.

واصل النيراتزوري سيطرته على مجريات الأمور واهدر عدة فرص محققة للتهديف عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتنيز لتنته المباراة بنتيجة 2-0.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 15 نقطة في المركز 12.