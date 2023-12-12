الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة إنترميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان

يستعد إنتر ميلان  لمواجهة نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم الثلاثاء، والتي تجمع بينهما على ملعب جيوزيبي مياتزا، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ويأتي إنترميلان في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، خلف ريال سوسيداد المتصدر بفارق الأهداف.

ويسعى إنتر ميلان للفوز على سوسييداد وحصد الثلاث نقاط من خصمه الأول في المجموعة من أجل انتزاع صدارة الترتيب.
وكان إنترميلان تعادل إيجابيا مع بنفيكا بثلاث أهداف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 


موعد مباراة إنتر ميلان وسوسيداد في دوري أبطال أوروبا:


تنطلق مباراة إنتر ميلان وسوسييداد تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها BeIn Sports 3.
 

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