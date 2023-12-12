المصرية السودانية تستهدف ضخ 60 ألف رأس أبقار حية لصالح التموين 2024

أعلن نصر حامد الرئيس التفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن الشركة تستهدف خلال العام المقبل ضخ 60 ألف رأس أبقار حية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لضخها بالمجمعات الاستهلاكية مقابل 40 ألف راس خلال 2023.

جاء ذلك خلال مشاركته على هامش افتتاح فاعليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للغذية والمشروبات"فود افريكا" المقام في الفترة من 12 إلى14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي.

وأوضح أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك فإن الشركة تستعد لتوريد 30 ألف رأس من الأبقار الحية (سوداني-جيبوتي)،لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشهر والذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك.

وأكد حامد أن الشركة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان والبالغ 1.5 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه يتم مبادلة السلع بين البلدين لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.



وأضاف أن أهم واردات مصر من السلع الغذائية السودانية هى السمسم والصمغ العربي والقطن والفول السوداني بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويا.

ولفت حامد إلى أنه لأول مرة تم استيراد نحو 5 آلاف طن من الفول الصويا من السودان لمصر وتستهدف زيادتها العام المقبل إلى 20 ألف طن ، منوها بأن توفير الفول الصويا من السودان سيكون بسعر تنافسي بسبب قرب المسافة مقارنة بالدول الأخرى



تجدر الاشارة إلى أنه تم تأسيس المصرية السودانية للتنمية قي 2021 بمساهمة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة للحكومة السودانية