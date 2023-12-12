القنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية و معلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي والتي ستجمع الفريقين في افتتاح مونديال الأندية الذي تستضيفه مدينة جدة السعودية.

وتتجه أنظار محبي كرة القدم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

يدخل فريق الاتحاد المباراة بقيادة المدير الفني مارسيلو جالاردو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل للدور التالي وملاقاة فريق الأهلي المصري، بينما يأمل أوكلاند سيتي تحقيق مفاجأة وإقصاء صاحب الأرض.

ويمثل فريق اتحاد جدة دولة السعودية كونها البلد المستضيفة للبطولة وبصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بينما يشارك أوكلاند سيتي بصفته بطل قارة أوقيانوسيا.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي :

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مونديال الأندية بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض و محمد حسين اضرضور.

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.