موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

ترصد لكم بوابة الوفد موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية " مونديال الأندية " والقنوات الناقلة لها.

ويستعد فريق الاتحاد السعودي لخوض مواجهة قوية ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي ستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم إلى جدة لمتابعة مونديال الأندية الذي سينطلق اليوم.

يدخل فريق الاتحاد المباراة بقيادة المدير الفني مارسيلو جالاردو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل للدور التالي وملاقاة فريق الأهلي المصري، بينما يأمل أوكلاند سيتي تحقيق مفاجأة وإقصاء صاحب الأرض.

ويمثل فريق اتحاد جدة دولة السعودية كونها البلد المستضيفة للبطولة وبصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بينما يشارك أوكلاند سيتي بصفته بطل قارة أوقيانوسيا.

ويشارك اتحاد جدة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويبحث عن تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة فى البطولة، وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل، وملاقاة الأهلي المصري يوم 15 ديسمبر في ربع النهائي.

موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي :

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث مونديال الأندية بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض و محمد حسين اضرضور.