الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمدرسة شبرا الثانوية آخر أيام الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد العديد من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء على اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج وذلك للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

txt

قيادات وزارة السياحة والآثار يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

txt

الانتخابات الرئاسية.. إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

 يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية منذ الاحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.


 

مواد متعلقة

آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ..احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت بساعتين في القاهرة (صور)

آخر أيام الانتخابات الرئاسية... تكثيفات أمنية بمحيط لجان الاقتراع للوافدين بمحطة مصر برمسيس

د.عبدالسند يمامة: نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة والمنافسة متقاربة (فيديو)
الجريدة الورقية