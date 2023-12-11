الانتخابات الرئاسية.. إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الوادي الجديد، أغلقت لجان الانتخابات أبوابها بعد إنهاء عملية التصويت لجميع المواطنين المتواجدين. وقد شهدت هذه العملية إقبالًا كبيرًا من الناخبين الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث الهام للديمقراطية

وشهدت لجان محافظة الوادي الجديد مشاركة قوية من الناخبين في اليوم الثاني للتصويت، والذي بدأ أمس 10 ديسمبر، ويستمر حتى غد الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

وكانت الانتخابات في محافظة الوادي الجديد فرصة رائعة للمواطنين للمشاركة في تحديد مستقبلهم السياسي والاختيار بين المرشحين المختلفين. وقد تم تنظيم اللجان الانتخابية في جميع أنحاء المحافظة لتلبية احتياجات الناخبين وتأمين عملية التصويت بطريقة سلسة وعادلة.

وأعرب العديد من الناخبين عن سعادتهم بفرصة المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والتأثير على قرارات مستقبل المحافظة. وقد شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من الشباب والكبار على حد سواء، مما يعكس التوعية السياسية المتزايدة والاهتمام المتزايد بالشأن العام ومستقبل الوادي الجديد.

وفي هذا السياق، تم تنظيم عملية التصويت بشكل سلس ومنظم، حيث تم إعداد اللجان الانتخابية وتجهيزها بكل اللوازم الضرورية لضمان تسهيل عملية الاقتراع. كما تم تدريب أعضاء اللجان على إجراءات الاقتراع وتلافي أي مشاكل أو تأخيرات تحدث أثناء عملية التصويت.

وقد لاحظنا حضورًا كبيرًا من المواطنين في جميع الفئات العمرية ومن كافة الأعراق والثقافات، مما يدل على الوعي السياسي المتزايد لدى الشعب واهتمامهم بالمشاركة الفعالة في صناعة مستقبل المحافظة. ومن الجدير بالذكر أنه تم تطبيق إجراءات صحية صارمة للحفاظ على سلامة الناخبين ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم فرض ارتداء الكمامات وتوفير معقمات اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي.