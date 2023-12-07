لجنة التخطيط في الأهلي ترفض مروان حمدي وتوصي بعودة "بيكهام"

رفضت لجنة التخطيط في النادي الأهلي بقيادة محسن صالح فكرة التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري بعدما ترددت أنباء حول إمكانية التعاقد مع اللاعب من خلال فسخ عقده بالتراضي مع ناديه وضمه في الفترة القادمة لتدعيم الهجوم.

وأوصت لجنة التخطيط بالتعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" مدافع سيراميكا كليوباترا لتدعيم الخط الخلفي خاصة أن اللاعب من أبناء القلعة الحمراء كما أنه سيسد فراغاً كبيراً في خط الدفاع لإجادته في عدة مراكز سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن أو لاعب الارتكاز الدفاعي.

في المقابل ، تلقى حسين الشحات نجم الفريق صدمة قوية بعدما رفضت النيابة الاعتماد على فيديو التصالح بينه وبين محمد الشيبي نجم بيراميدز بعد مباراة الفريقين التي أقيمت يوم 23 يوليو الماضي بالدوري وشهدت اعتداء الشحات على الشيبي بصفعه على وجهه.

ويترقب الشحات القرار النهائي من النيابة لمعرفة موقفه القانوني في هذه الأزمة خاصة في ظل تمسك الشيبي بعدم التصالح مع الشحات.

جاهزية موديست

في سياق متصل تأكدت جاهزية الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة كما أن الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد الضاوي "كريستو" لاعبي الفريق تخلصا من الإصابة وشاركا في المران بصفة طبيعية.