حسن مصطفى: مروان حمدي يستحق الإنضمام للأهلي

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مروان حمدي مهاجم فريق المصري من أبرز المهاجمين في الدوري المصري ويستحق الانضمام للنادي الأهلي في شهر يناير المقبل.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "علي معلول أصبح يركز مؤخرًا على الدفاع، خصوصا في ظل عدم قدرته على التركيز في الشقين الدفاعي والهجومي في نفس الوقت بسبب عاملي السن واللياقة البدنية، كما أن المنافسين بدأوا يركزوا على الهجوم من الناحية اليسرى للأهلي، وحمدي فتحي كان يبذل مجهودًا كبيرًا في الموسم الماضي للتغطية عليه، خصوصا عندما كان يلعب أحمد عبدالقادر في مركز الجناح الأيسر".

وأضاف: "رضا سليم لاعب جيد للغاية لولا الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وهو من أفضل صفقات الأهلي، لأنه لاعب مهاري ومجهوده عالي وله بصمة جيدة في أرض الملعب، أما أنتوني موديست فهو صفقة غير موفقة للأهلي، بسبب سنه الكبير وعدم مشاركته في المباريات كثيرا الموسم الماضي، والفريق لم يستفد منه محليا فكيف سيعتمد عليه في كأس العالم للأندية، ولماذا يتم دفع راتبه مليون و500 الف دولار بدون أي إفادة فنية واضحة، ومن المفترض التفكير في لاعب أفضل منه".

وواصل: "مروان حمدي من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، ويصلح للعب في الأهلي، وليس أي لاعب قادر على ارتداء القميص الأحمر، هناك بعض اللاعبين لا تصلح للفرق الكبرى، هناك صلاح محسن وحسام حسن تألقوا خارج الأهلي ولم يقدموا أي شئ في النادي، والسبب أن بعض الأندية تعتمد على المرتدات ويظهر خلالها المهاجمين بشكل جيد، لكن بعض النوعيات من اللاعبين لا تجيد اللعب تحت الضغط".

وأكمل: "اللاعب المميز يظهر بصمته سريعا، وإمام عاشور من اللاعبين الرائعين ولديه مزايا جيدة، لكنه لم يصل للمستوى المعروف عنه، وأشعر أنه يتعرض للإجهاد في الدقيقة 60 او 70، أحمدي اسر ريان مهاجم جيد ولا اتفهم كيف رحيل عن الأهلي وتم التعاقد مع شادي حسين".

وزاد: "أحمد عبدالقادر من نوعية اللاعبين (المزاجية) يحتاج لمعاملة خاصة من جانب الجهاز الفني، ولاعبي الأهلي والزمالك يتم محاسبتهم على كل ثانية في مسيرتهم، وتركيز لاعبي الأهلي سيزيد في مونديال الأندية، عندما يتواجد اللاعبين في بطولة كبرى فأن التركيز يصل لأعلى مرحلة، والأهلي قدم مستوى قوي خلال البطولة السابقة أمام ريال مدريد وكاد يخرج بنتيجة جيدة لولا اهدار الفرص".

وأضاف: "اتمنى ان يتعلم كولر من اخطاء البطولة السابقة، خصوصا في الضغط على المنافس، وسبق وقدمنا مستويات جيدة في البطولات السابقة خصوصا عندما فاز الأهلي على الهلال 4-0، وافتقد الفريق لعناصره الدولية".

وأتم: "الزمالك قادر على عبور دور المجموعات وهو يقدم أداء جيد في الكونفدرالية، وكذلك الأهلي قادر على الفوز أيضا أمام شباب بلوزداد، بينما بيراميدز سيخوض مواجهة صعبة امام صنداونز، ومستواه متذبذب بشكل واضح رغم الاسكواد القوي الذي يضمه الفريق، ونتمنى التوفيق لفيوتشر أيضا".