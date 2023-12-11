أدلى الإعلامي طارق علام بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشيخ زايد الثانوية بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.



وحرص علام على التحاور مع بعض المواطنين حول أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري في ظل الظروف الخارجية الصعبة المحيطة بمصر.



وأشاد علام بالاقبال الجماهيري الكبير على اللجان الانتخابية ومشاهد اصطحاب الأطفال لتعليمهم معنى الانتماء الوطني.



كما اشاد علام بحرص ذوي الهمم وكبار السن على الادلاء بأصواتهم مطالبا من لم يصوت حتى الان بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



والتف المواطنون حول علام فيما تشبه مظاهرة الحب والتقط علام الصور التذكارية مع المواطنين وسط فرحة الشباب امام اللجنة الانتخابية.



طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق علام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية