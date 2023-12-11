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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس بيراميدز يعتذر عن حضور حفل جوائز الكاف

ممدوح عيد
ممدوح عيد

اعتذر المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، عن عدم حضور حفل اختيار الأفضل في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ والذي يقام مساء اليوم في مدينة مراكش المغربية.

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وتلقى رئيس نادي بيراميدز دعوة رسمية في وقت سابق من الجامعة المغربية لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي، كاف، لحضور الحفل، إلا أن تأخر طائرته بسبب بعض الظروف الجوية حال دون تواجده في المغرب لحضور الحفل.

في سياق مختلف، أبدى المهندس ممدوح عيد حزنه الشديد على نتيجة التعادل السلبي التي خرجت عليها مباراة بيراميدز أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الفريق استحق الخروج بنتيجة الفوز، وأضاع عدة فرص بسبب عدم التوفيق.

أشار إلى أنه في ذات الوقت ورغم حزنه على ضياع الانتصار إلا أنه يشيد بأداء اللاعبين وإصرارهم وتنظيمهم خلال المباراة، وبذل مجهود كبير أمام منافس قوي، مشددا على أن الفريق جاهز لتحقيق النتيجة الأفضل في مجموعته لثقته في قدرات لاعبي بيراميدز وأنهم أفضل فنيا من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي واستكمالها سويا.

شدد على أن الفريق أمامه حاليا مباراة هامة في الدوري أمام بلدية المحلة، ونسعى لفوز بها لمواصلة التربع على قمة جدول الدوري، ومواصلة سلسة النجاحات التي يسعى إليها النادي وتحقيق أهدافه بالصورة الكاملة.

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