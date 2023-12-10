تشخيص إصابة عبد المنعم بوطويل لاعب صن داونز في لقاء بيراميدز

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي ، والتي أقيمت مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وخلال مجريات المباراة ، تعرض اللاعب المغربي عبد المنعم بوطويل من الفريق الجنوب أفريقي للإصابة عند الدقيقة 22.

الأمر الذي اضطر رولاني موكولينا مدرب صن داونز للدفع بتابيلو مورينا، على حساب عبد المنعم بوطويل الذي غادر الملعب مصابًا.

وأعلن نادي صن داونز إصابة اللاعب المغربي بمزق في العضلة الضامة.

وجاء ترتيب مجموعة بيراميدز في المباراة كما يلي :

في الترتيب الأول صن داونز 4 نقاط.

مازيمبي ثانيًا 4 نقاط.

فريق نواذيبو المورتيني 4 نقاط.

الترتيب الرابع فريق بيراميدز برصيد 4 نقاط.



وخاض فريق بيراميدز مواجهة اليوم بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.