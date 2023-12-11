ناقد رياضي: بيراميدز لعب بواقعية أمام صنداونز.. من الوارد أن يبقى فتوح مع الزمالك

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه كان يتوقع تعادل بيراميدز أمام صنداونز في جنوب إفريقيا ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب افريقي ليس بنفس قوة الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه فاز بدوري الأبطال 2016، ثم اختفى كثيرًا عن التتويج، كما أن الفوز ببطولة الدوري الإفريقي سيكون سببا في تراجعه.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بيراميدز تحت قيادة باتشيكو قدم أداء تكتيكي رائع، والدفع بالثنائي مصطفى فتحي وعبدالله السعيد ساهم في تغيير الأداء إلى الأفضل، ومصطفى فتحي كان يريد العودة غلى الزمالك لكن النادي رفض".

وأضاف: "بيراميدز لعب بشكل واقعي، ونقطة التعادل حافظت على حظوظه في التأهل للدور القادم، ولازال لديه مباراتين في القاهرة، ورغم الخسارة من نواذيبو الموريتاني لكن الفريق لديه فرص كبيرة في تحقيق نتائج طيبة".

وواصل: "موافق بنسبة كبيرة على كلام ضياء السيد بشأن تأثر الفرق التي شاركت في بطولة الدوري الإفريقي، في ظل الاجهاد وضغط المباريات، والأهلي تأثر بشكل واضح بسبب السفريات، خصوصا في رحلة جنوب إفريقيا، لكن مجموعة بيراميدز من أقوى المجموعات ولا أحد يمكنه توقع الفرق الصاعدة للدور القادم".

وأكمل: "باتشيكو مدرب جيد وسبق وقاد الزمالك لبناء فريق قوي قبل حضور فيريرا في 2015".

وزاد: "لاعبو الأهلي يعانون من الضغوط بشكل واضح، هناك حالة خوف وفقدان ثقة بسبب ضياع البطولات، وغياب الانتصارات، هناك ضغوط رهيبة سيعاني منها الأهلي في كأس العالم للأندية، خصوصا حال الخسارة امام اتحاد جدة.. ولابد أن يكون هناك دعم ومساندة جماهيرية كبيرة، بعيدًا عن المطالب بتدعيم الفريق بمهاجم قوي، هناك حالة خوف ورهبة لدى لاعبي الأهلي".

وأكد: "الأهلي كان يقدم كرة قدم جيدة مع حسام البدري، ووليد آزارو لاعب كبير ومن أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري المصري، لكن اللاعب الذي يرحل ثم يعود لا يقدم المستوى المنتظر، ولو عاد اللاعب ولم يقدم أداء جيد ستكون كارثة، سوق اللاعبين مكتظ بالعناصر الجيدة".

وتابع: "أحمد فتوح كل يوم يشارك صورة عبر السوشيال ميديا، وسيعود للتدريب مع محمد صبحي ومصطفى الزناري إلى التدريبات حسب اللوائح، ولن يشارك فتوح في المباريات، إلا إذا تم حل الأزمة وقام بالتجديد، وتم رفض وضع شروط جزائية، والنادي يسعى للمحافظة على حقوقه، لو أراد التجديد سيكون وفقًا لشروط النادي".

وأضاف: "أعتقد أن فتوح سيكمل مع الزمالك خصوصا مع ابتعاد الأهلي عن الصفقة، ومارسيل كولر قد يكون معترض على طريقة لعب أكرم توفيق لكن من الصعب رحيله عن النادي الأهلي، والمدرب طلب تطوير مستوى اللاعب، ولكن المقارنة في صالح محمد هاني بكل تأكيد".

وأتم: "علي معلول كان من أفضل لاعبي الاهلي لكن النادي عليه تجهيز بديل له، خصوصا في ظل التراجع الأخير على مستوى معلول، رغم أنه كان يحمل على عاتقه الكثير ويقود الفريق لتحقيق الفوز رغم تراجع الأداء بالنسبة لزملائه في بعض الأوقات".