مشاركة ذوي الهمم بجامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

شهدت لجان تصويت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيًرا من طلاب جامعة القاهرة من ذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت شعار انزل شارك .. مصر هي الأهم.

وتحرص جامعة القاهرة على تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

وكانت جامعة القاهرة قد نظمت ندوة توعوية للطلاب من ذوي الهمم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وتواصل جامعة القاهرة رفع وعي طلابها من ذوي الهمم بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

جاء ذلك من خلال المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

وكانت جامعة القاهرة أطلقت مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.