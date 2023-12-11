جامعة القاهرة تواصل تنظيم مسيرات حاشدة لدعم الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

تواصل جامعة القاهرة تنظيم مسيرات حاشدة تضم المئات من منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "انزل شارك ..مصر هي الأهم".

وردد المشاركون الهتافات والشعارات الوطنية وحاملين لأعلام مصر حتى الوصول إلى مقر اللجان الانتخابية بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح بالجيزة.

وعبر منتسبي جامعة القاهرة، عن فرحتهم للمشاركة في اليوم الثاني من هذا العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وكشفت مشاركات منتسبي جامعة القاهرة عن وعيهم الإيجابي وإدراكهم بالحقوق والواجبات الوطنية وأهمية دورهم في تشكيل مستقبل الوطن.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.