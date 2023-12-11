جامعة القاهرة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية 2024 (شاهد)

تتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب معبرين عن شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم.

ويحرص جميع منسوبي جامعة القاهرة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والاحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للانتخابات، وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية والهتافات الديمقراطية تحت شعار "إنزل شارك .. مصر هي الأهم".

ويوضح الإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في جامعة القاهرة حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم إعمال الدستور وإنفاذه.

مشاركة فعالة لمنسوبي جامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024

ويؤكد مشهد المشاركة الفعالة والقوية لمنسوبي جامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية دورهم الفعال كسفراء لجامعة عريقة كجامعة العريقة لها دور وطني ومجتمعي فعال على مدار تاريخها، ويعكس الوعي القومي لمنسوبيها بأهمية الإدلاء بالرأي كواجب وطني وقومي، وقيمة الانتماء الوطني لديهم، كما يُعد شهادة حب وانتماء يقدمونها للوطن.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.