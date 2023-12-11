انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 | تكثيف أمني لتأمين لجان فيصل

يشهد شارع فيصل العمومي والشوارع المُتفرعة منه انتظاماً لسير عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وسط تواجد أمني.

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ويشهد الشارع تمركزات أمنية وتمشيطاً من سيارات الشرطة للتأكد من سير العملية الانتخابية بدون وجود ما يُعكرها.

ودفعت في هذا السياق وزارة الداخلية بعدد من عربات الإطفاء بالإضافة لسيارات الإسعاف التي دفع بها مرفق الإسعاف من أجل التعامل مع أي طاريء، وذلك في ظل تضافر أجهزة الدولة المُختلفلة لإنجاح العُرس الديمقراطي.

وخطف كبار السن الأنظار في الفترة المسائية لليوم الثاني في انتخابات الرئاسة بمنطقة فيصل، وفرضوا وجودهم رغم برودة الطقس في ساعات الليل.

وتشهد طوابير التاخبين تواجداً مُكثفاً لكبار السن الذين تحملوا عناء الجو البارد من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية,

وتواصل لجان انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 استقبال الناخبين في منطقة فيصل، وسط أجواء احتفالية تسود العملية برمتها.

حيث لاتزال مُكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية وعلى رأسها "بشرى خير" لتشجيع المواطنين على المُشاركة الفعالة في الانتخابات.

وتشهد الطوابير تواجد كافة عناصر المجتمع حيث يشارك الرجال والنساء وكبار السن والشباب في تناغمٍ تام.

وشهت مقار اللجان الانتخابية في منطقة فيصل تواجداً مكثفاً للأطفال الذين زينوا بحضورهم الأجواء المُصاحبة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

حرص الأهالي على اصطحاب ذويهم حتى لو لم يبلغوا بعد السن القانونية للمُشاركة الفعلية في الانتخابات.

وحضر الأطفال وفي أيديهم أعلام مصر، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية التي تذيعها مُكبرات الصوت التي تواجدت في محيط اللجان.

وعلى جانب آخر، فرض المُتطوعون أنفسهم نجوماً فوق العادة في لجان انتخابات فيصل في اليوم الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ويحرص المُتطوعون على التواجد على أبواب المقار الانتخابية وبحوزتهم أجهزة الحاسب الآلي المُوصلة بالإنترنت لمُساعدة الناخبين في التعرف على أرقام لجانهم.

ولم يكل المُتطوعون على مُساعدة الناخبين خاصة كبار السن في أول يومين من العرس الديمقراطي.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعتين المُقبلتين تزايد توافد الناخبين على لجان الانتخاب في اليوم قبل الأخير من العُرس الديمقراطي.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غداً الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.