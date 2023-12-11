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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 | الأطفال يُزينون لجان الانتخابات في فيصل.. صور

لجان الانتخابات في
لجان الانتخابات في فيصل

شهدت مقار اللجان الانتخابية في منطقة فيصل تواجداً مكثفاً للأطفال الذين زينوا بحضورهم الأجواء المُصاحبة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. 

حرص الأهالي على اصطحاب ذويهم حتى لو لم يبلغوا بعد السن القانونية للمُشاركة الفعلية في الانتخابات. 

وحضر الأطفال وفي أيديهم أعلام مصر، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية التي تذيعها مُكبرات الصوت التي تواجدت في محيط اللجان.

وفي سياقٍ مُتصل، فرض المُتطوعون أنفسهم نجوماً فوق العادة في لجان انتخابات فيصل في اليوم الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ويحرص المُتطوعون على التواجد على أبواب المقار الانتخابية وبحوزتهم أجهزة الحاسب الآلي المُوصلة بالإنترنت لمُساعدة الناخبين في التعرف على أرقام لجانهم. 

ولم يكل المُتطوعون على مُساعدة الناخبين خاصة كبار السن في أول يومين من العُرس الديمقراطي. 

 ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايد توافد الناخبين على لجان الانتخاب في اليوم قبل الأخير من العُرس الديمقراطي.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غداً الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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