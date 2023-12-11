انتخابات رئاسة الجمهورية 2024| تسلم الأيادي تُشعل الأجواء أمام لجان فيصل.. صور

يتواصل توافد المواطنين على لجان منطقة فيصل وذلك في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024، وتسود الأجواء مشاعر الفرحة والاحتفال.

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وتقوم مُكبرات الصوت المُتواجدة أمام اللجان بإذاعة عدد كبير من الأغاني الوطني التي تحظى بإعجاب المواطنين، ولكن تبقى أغنية تسلم الأيادي هي الأكثر شعبية.

فحينما يحين دور إذاعة الأغنية يتجمع الشباب وصغار السن وحتى بعض المُسنين ليتفاعلوا معها على طريقتهم وسط أجواء كبيرة من البهجة.

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 توافدًا مُكثفًا للمُواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

وبدا لافتًا الحضور النسائي المُكثف أمام اللجان في انتظار الدور للإدلاء بالصوت الانتخابي، وحرصت الجهات المعنية على توفير كراسي أمام اللجان للتيسير على المُنتظرين، فضلا عن توفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

وبدا واضحًا حرص السيدات على اصطحاب الصديقات والمعارف للذهاب معا إلى اللجان من باب تشجيع الجميع على أداء الواجب تجاه الوطن.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايد توافد الناخبين على لجان الانتخاب في اليوم قبل الأخير من العُرس الديمقراطي.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.