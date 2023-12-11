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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

أدلى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م، وذلك بمقر اللجنة الفرعية رقم: (4) بمقر مدرسة أحمد عرابي الابتدائية قسم دار السلام. 

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وحث فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، المواطنين على النزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير الممتد على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستوري يعكس وعي الشعب، مشيرًا إلى أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني يجب الحرص على المشاركة فيه، مشيرا إلى أنه واجب الوقت. 

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالشعب المصري العظيم الذي يبرهن ويؤكد في كل المواقف على وطنيته وحبه للوطن، والتضحية من أجل رفعة رايته عالية خفاقة حتى تظل مصر الكنانة دائما وأبدا واحة للأمن والأمان. 

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024م تجري داخل البلاد على مدار ثلاثة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء، من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنةً بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا، ويبدأ التصويت يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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