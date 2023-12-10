نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يحث المواطنين على ممارسة الدستوري

قدم الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي، كلمة أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية "للمغتربين" بنادي أعضاء هيئة التدريس في أسيوط. تأتي هذه الكلمة في إطار دعم العملية الانتخابية وتشجيع المغتربين على المشاركة الفعالة في التصويت.

وأشاد الدكتور مصطفى، بالدور الهام الذي يلعبه المغتربون في بلوغ تنمية مستدامة للبلاد، مؤكداً أن صوتهم يأخذ أهمية كبيرة في صناعة قرارات المستقبل. كما أكد على أهمية تعزيز الوعي السياسي للمغتربين وتشجيعهم على التعبير عن آرائهم من خلال الاستخدام الحقيقي لحقهم الانتخابي.

أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، حيث تحمل كل صوت أمانة يجب إعطاؤه للشخص المستحق. وفي موقفه أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية "للمغتربين" في بنادي أعضاء هيئة التدريس في أسيوط، دعا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأمنها في ظل الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة. كما ناشد الله أن يحفظ الأزهر وجيشنا الوطني من كل سوء ومكروه، بهدف الحفاظ على أمان البلاد واستقرارها.

تأتي تصريحات الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى في إطار حث الناس على تقديم صوتهم الشرعي في الانتخابات، وتعزيز مفهوم المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية. فالمشاركة السليمة في العملية الانتخابية هي أساس بناء الدولة الديمقراطية قوية ومستقرة.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مصطفى جميع المغتربين إلى الاستفادة من حقهم الديمقراطي والمشاركة بشكل فعال في الانتخابات القادمة. كما شكر الجهود التي بذلتها اللجنة الانتخابية في تنظيم العملية الانتخابية وضمان شفافيتها.

يعد حضور الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى وتوجيه كلمته إلى المغتربين بنادي أعضاء هيئة التدريس في أسيوط مظهرًا قويًا للدعم الرسمي للانتخابات الرئاسية وتأكيداً على أهمية مشاركة المغتربين في صناعة المستقبل السياسي للبلاد.