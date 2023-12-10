نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد إنتهاء أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات

قام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بزيارة مبنى 5 في المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، برفقة المهندس حازم، مدير الإدارة الهندسية في فرع الجامعة بأسيوط، وحنان عبدالحميد، مديرة المدينة، واللواء خالد الريفي، مدير الأمن الجامعي، لمتابعة أعمال تطويروالهدف من الزيارة هو التحقق من جودة وانتهاء أعمال الصيانة والتطوير، ومدى تطابقها مع الجدول الزمني المحدد للتسليم وتحسين ظروف الإقامة والتعليم في المدينة الجامعية. تهدف عملية تطوير ورفع كفاءة مبنى 5 إلى توفير بيئة مريحة وآمنة للطالبات، حيث ستتم إضافة مرافق جديدة وتحديث البنية التحتية لضمان توفير جميع الخدمات الأساسية.

من المتوقع أن يتم افتتاح المبنى قريبًا، وذلك لتخفيف المعاناة عن الطالبات وأولياء الأمور وتحسين الخدمة التعليمية التي تقدمها مؤسسة الأزهر لطلابها في المرحلة الجامعية.

وقد أبدى الدكتور محمد عبدالمالك رضاه عن تقدم الأعمال وجودة التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد. كما أشاد المهندس حازم بالجهود المبذولة من قِبَل فريق العمل والمقاولين في تنفيذ هذا المشروع.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة حنان أن الهدف الرئيسي لتطوير ورفع كفاءة مبنى 5 هو تحسين جودة الحياة للطالبات، وتقديم بيئة تعليمية مناسبة تساعدهن على تحقيق أهدافهن الأكاديمية.

وأكد اللواء خالد الريفي أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة في المدينة الجامعية، وضرورة تعزيز الأمن والسلامة للطالبات. وأشار إلى أن الأمن الجامعي يعمل على استعادة الاستقرار والتأكد من سير عملية التطوير بسلاسة ودون أي مشاكل.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى 5 في المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط في الوقت المحدد، استعدادًا لاستقبال الطالبات في القريب العاجل. ويأمل الجميع في أن يكون هذا المشروع إضافة إيجابية لتحسين بيئة المدينة الجامعية وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطالبات.

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

جانب من الزيارة