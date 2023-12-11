أسامة الأزهري يشيد بقرار تجريم حرق المصحف في الدانمارك

ثمن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف قرار البرلمان الدنماركي الخاص الذي نص على حظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينيَّة ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، الذي يحظر عمليًا حرق المصحف.

وأكد الأزهري في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذا القانون خطوة جادة ومهمة نحو التعايش المشترك واحترام المقدسات الدينية والحرية الدينية وحماية المواطنين، ووضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين.

وطالب فضيلة الدكتور أسامة الأزهري البلدان التي تعتدي على المقدسات الدينية بسن مثل هذه التشريعات من أجل التصدي لخطاب الكراهية والقضاء على الإسلاموفوبيا واحترام تنوع المجتمعات من أجل الانسجام الاجتماعي ومنع الصراعات، وممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

وكان قد أصدر البرلمان الدنماركي قرارا ينص على تجريم حرق المصحف (المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية)، وحظر إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.