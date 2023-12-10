أسامة الأزهري عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: أحد أهم الواجبات الوطنية

أدلى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بصوته منذ قليل في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس.

وأكد الأزهري-في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته- أن التصويت في الانتخابات أحد أهم الواجبات الوطنية في ظل ظروف سياسية وإقليمية شديدة التعقيد ووضع متأزم للقضية الفلسطينية.

وأوضح مستشار الرئيس أن الواجب الوطني الأول أن يبادر كل مصري بالمشاركة الايجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني.

وجدَّد دعوته إلى الشعب المصري بأهمية مشاركتهم الإيجابية والفعالة في التصويت بالانتخابات، مؤكدًا أنه واجب وطني وواجب أخلاقي.



