إدارة طلائع شباب سوهاج تواصل حملاتها التوعوية ضمن برنامج "الرواق الأزهري"

واصلت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج حملاتها الدعوية والتوعوية للنشء ضمن فعاليات البرنامج التوعوي " الرواق الأزهري" بالتعاون مع الأزهر الشريف بمراكز الشباب حيث تم تنفيذ الفعاليات بمركز شباب الأحايوة شرق التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.





جرت فعاليات البرنامج برعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





يأتي هذا التعاون في ضوء التحول الذي شهدته مراكز الشباب خلال الأونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب إضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمجتمعات المحيطة بها وللأسرة المصرية بوجه عام في شتى المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية.





ويهدف البرنامج إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة في مجال التوعية الدينية للشباب والنشء من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب بالمحافظات لنشر وعي ديني ومجتمعي مستنير حول العديد من القضايا ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن.





وتابع يسري كفافي وكيل المديرية للشباب الرواق الازهري ومدى استفادة النشء منه وأوضح أن مراكز الشباب تقدم دور مجتمعي هام في التوعية الدينية والوطنية مؤكدا على إتاحة مراكز الشباب للجميع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء وطلائع الوطن الغالي.





وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بأهمية البرنامج لجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والنشء المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية ووجه بالاستمرار في استهداف مجموعات أكثر على مستوي المحافظة لاستفادة أكبر عدد ممكن من أنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة .