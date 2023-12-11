مشاركة واسعة لطلاب جامعة حلوان فى ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

شارك طلاب جامعة حلوان بشكل واسع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الإدلاء بأصواتهم والدعوة للمشاركة.

واصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان متابعته اللجنة المشكلة لمتابعة مشاركة منتسبي الجامعة فى الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس جامعة حلوان متابعته لانتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة إلى مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024 وفقاً للجدول الزمني المُعد، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية المختلفة بالجامعة.

كما أعرب الدكتور قنديل عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة التى تُعد رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة.

ولفت إلى أن اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة في مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت كل التسهيلات لطلابها للإدلاء بأصواتهم، وستواصل ذلك في اليوم الثالث، فى تقديم خدماتها لطلابها تيسيرا لهم لتلبية النداء الوطني فى هذا الاستحقاق الدستورى.

كما احتشد طلاب "أسرة من أجل مصر" واتحاد الطلاب، صباح اليوم، لتشجيع زملائهم على المشاركة السياسية والتوجه للإدلاء بأصواتهم، تحت شعار "انزل .. شارك".

ويستمر التصويت حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.