رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسيه 2024 بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان.

كما أدلى أعضاء مجلس جامعة حلوان وإدارة الجامعة والطلاب المغتربين بأصواتهم فى ذات اللجنة.

وحرصت قيادات جامعة حلوان على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة.

جامعة حلوان توفّر التسهيلات اللوجستية

رئيس جامعة حلوان في لجنة الانتخابات

ووفرت جامعة حلوان كل التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

وأثنى رئيس جامعة حلوان على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدًا ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ليرى العالم أجمع أن الشعب المصري هو من يُحدد مصيره ويُرسم مستقبله بإرادته الحرة في اختيار رئيسه.

قيادات جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي استعدادات الجامعة، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بتيسير المشاركة الإيجابية لكافة منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية، وذلك كواجب وطني ومن أجل مستقبل أفضل للوطن.

كما أعلنت جامعة حلوان أنه يتم تقسيم العاملين إلى 3 مجموعات، حيث يتم انصراف كل مجموعة

الساعة 12 ظهرًا للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مع التأكيد من قبل إدارة الجامعة على ضرورة مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.