طلاب جامعة النيل الأهلية يصوتون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

خرج عدد كبير من طلاب جامعة النيل الأهلية، في مشهد حضاري شبابي ظهر اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في كتابة مرحلة جديدة من عمر وتاريخ الوطن.

وأكد طلاب جامعة النيل أن خروجهم تعبير حقيقي عن إيمانهم بقيمة صوتهم الانتخابي و حقوقهم التي كفلتها لهم الدولة المصرية، و أقرها الدستور والقانون، وتأكيداً منهم على دورهم في بناء وتنمية مصر.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بخروج الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية أمس وعدد من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مما كان له عظيم الأثر في نفوسهم وكانوا لهم القدوة في المشاركة.

وقال طلاب الجامعة أنهم شعروا بالحس الوطني خلال مشاركتهم ولحظة استقلالهم أتوبيسات الجامعة التي توجهت بهم إلى اللجان الانتخابية ولجنة الوافدين بمدينة أكتوبر والشيخ زايد ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وهم حاملين علم مصر وعلم جامعة النيل الأهلية.

يذكر أن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية أكد في تصريحات صحفية له حرص جامعة النيل الأهلية على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 للمنتسبين لها طلابًا وعاملين، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجان الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.