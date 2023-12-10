رئيس جامعة النيل الأهلية يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتوروائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت أولى أيامها صباح اليوم الأحد، برفقة عمداء الكليات و أعضاء مجلس الجامعة والعاملين بها، بمقر لجنة مدرسة النصر التجريبية في الحي المتميز.

وأثنى رئيس جامعة النيل الأهلية على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مشددًا على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ليرى العالم أجمع أن الشعب المصري هو من يُحدد مصيره ويُرسم مستقبله بإرادته الحرة في اختيار رئيسه.

وحث رئيس جامعة النيل الأهلية جموع المواطنين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أنه واجب وطني قبل أن يكون حق دستوري، لاستكمال مسار البناء والتنمية لمصر، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح عقل حرص جامعة النيل الأهلية على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية للمنتسبين لها طلابًا وعاملين، لافتًا إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجان الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر العربية تمام التاسعة صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في صباح اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

توافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.