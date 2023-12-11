هي تستطيع تطلق فيلمًا تسجيليًا من داخل المحافظات" المصرية بعنوان "الست مشاركة"

بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية أطلقت مؤسسة هي تستطيع للتنمية "فيلمًا تسجيليًا" من داخل المحافظات المصرية المختلفة تحت عنوان " الست مشاركة " يحتوىالفيلم على اجابات للعديد من التساؤلات التي تجيب عليها سيدات مصريات، لماذا ننتخب ؟ وما أهمية الانتخابات ؟ وهل حدث تغيير خلال السنوات الماضية ؟.

وأكدت مؤسسة هي تستطيع للتنمية ، علي أن المشاركة المتساوية للمرأة في السياسة، جزء لا يتجزأ من بناء مجتمعات قوية وديمقراطية نابضة بالحياة يمكن أن تزدهر فيها النساء والرجال. حيث تمارس السياسة تأثيرًا كبيرًا على عملية صنع القرار التي تؤثر على حياة الناس وتشكلها. ومن خلال التصويت، والترشح للمناصب، والمشاركة في المجتمع المدني كقادة وناشطات، تعمل النساء على صياغة القوانين والسياسات وصنع القرار بطرق تعكس مصالحهن واحتياجاتهن، فضلا عن مصالح أسرهن ومجتمعاتهن.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.