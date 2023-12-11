رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.
أدلى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة طيبة الثانوية للمتفوقين، داعيا المصريين إلى المشاركة الإيجابية في أهم استحقاق دستوري، مؤكدا أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل وحدة وتلاحم شعبها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.
وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة الشعب المصرى بقوة، والذي تمثل في الحشود الكبيرة للناخبين أمام اللجان، فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم مؤكداً بأن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.
كما أدلى كل من؛ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في نفس اللجنة.
- جامعة طيبة
- الأقصر
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي
- الانتخابات الرئاسية
- انتخابات الرئاسه
- معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي
- لجنة الانتخابات الرئاسية
- اللجنة الانتخابية بالرقم القومى
- اللجان الانتخابية
- معرفة اللجنة
- الانتخابية بالرقم القومي
- اللجنة الوطنية للانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية
- الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
- اعرف لجنتك الانتخابيه بالرقم القومي
- الوطنية للانتخابات
- انتخابات الرئاسة المصرية 2023
- المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024
- انتخابات الرئاسة مصر
- مرشح الرئاسة المصرية 2024
- مصر تنتخب رئيسها
- الانتخابات الرئاسية المصرية
- المرشح الرئاسى
- العرس الديموقراطي