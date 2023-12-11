عاجل
القسام تقصف مستوطنة نير إسحاق بصواريخ راجوم
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة طيبة الثانوية للمتفوقين، داعيا المصريين إلى المشاركة الإيجابية في أهم استحقاق دستوري، مؤكدا أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل وحدة وتلاحم شعبها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.


وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة الشعب المصرى بقوة، والذي تمثل في الحشود الكبيرة للناخبين أمام اللجان، فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم مؤكداً بأن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.
كما أدلى كل من؛ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في نفس اللجنة.

مواد متعلقة

طلاب التمريض بإسنا جنوب الأقصر يدلون بأصواتهم بزي المعهد

طلاب مدرسة الراهبات يصطفون بأعلام مصر أمام اللجان الانتخابية بجنوب الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب مسيرتهم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية