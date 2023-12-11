رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

أدلى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة طيبة الثانوية للمتفوقين، داعيا المصريين إلى المشاركة الإيجابية في أهم استحقاق دستوري، مؤكدا أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل وحدة وتلاحم شعبها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.



وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة الشعب المصرى بقوة، والذي تمثل في الحشود الكبيرة للناخبين أمام اللجان، فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم مؤكداً بأن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

كما أدلى كل من؛ الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية في نفس اللجنة.