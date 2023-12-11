عمال مياه الفيوم يشاركون بكثافة في الإنتخابات الرئاسية

شهدت صناديق الاقتراع بمختلف اللجان الانتخابية بجميع انحاء المحافظة إقبال كبير من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مشهد يؤكد وعي وحرص العاملين بالشركة على المشاركة الإيجابية والاصطفاف في حب الوطن واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة ورسم فصل جديد من مستقبل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره .

وحث المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم جميع العمال على أهمية المشاركة الإيجابية في الإستحقاق الدستوري كونه حق دستوري واجب وطني على كل مواطن محباََ للوطن لاستكمال برامج وخطط التنمية .

واضاف أن الشركة تتابع سير العملية الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة من خلال غرفة عمليات الشركة للرد على الاستفسارات والشكاوى من خلال الرقم ١٢٥ والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع الشركة ,كما يتم تقديم كافة التيسيرات وتذليل كافة العقبات أمام عمال الشركة للإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

ومن جهه اخرى قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة على عددا من لجان الانتخابات الرئاسية، بمركزي سنورس وطامية، للتأكد من سير العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

رافق المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمد فتحي امام رئيس مركز ومدينة سنورس، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدات جولة محافظ الفيوم، بتفقد عدد من اللجان بمركز سنورس شملت، اللجنة رقم (١٦)، ومقرها مركز شباب مدينة سنورس "الساحة الشعبية"، واللجنة رقم (١٣)، ومقرها مدرسة الراضي للتعليم الأساسي بمدينة سنورس، وفي مركز طامية تفقد المحافظ، اللجنتين رقم (١٩) و (٢٠)، ومقرهما مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الابتدائية بقرية قصر رشوان، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر، مؤكدا على مسئولي مختلف الأجهزة التنفيذية بالوقوف على الحياد من جميع المرشخين.

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