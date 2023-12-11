رئيس البريد يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.

وعقب الإدلاء بصوته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري لا بد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر؛ مؤكدا أن العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة".

كما دعا الدكتور شريف فاروق جميع العاملين بالبريد المصري للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية والتأكيد على دورهم الوطني ومساهمتهم في العملية الديمقراطية بما يحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.