مواطني أسوان يسجلون ملحمه وطنية في حب مصر وإختيار رئيسهم

في مشهد جديد يسجله مواطني محافظة أسوان للتاريخ يعبرون فيه عن حبهم وإنتماءهم لوطنهم مصر من خلال إحتشادهم أمام لجان الإنتخابات الرئاسية 2024 لرسم مستقبل أفضل لبلدهم .

كما عاهدوا دوماً في جميع الإستحقاقات الدستورية السابقة بأداء واجبهم الوطني تجاه مجتمعهم ، وفي ثان أيام الإنتخابات الرئاسية ، وشهدت اللجان الإنتخابية بإجمالى 254 لجنة فرعية إقبالاً كثيفاً من كافة فئات وأطياف أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع وحرصهم علي التواجد امام اللجان الإنتخابية لممارسة حقهم الدستوري.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نراهن دائماً على وعي المواطن الأسوانى في تحقيق أعلى نسب التصويت داخل صناديق الإقتراع بإنتخابات رئاسة الجمهورية لإختيار رئيس البلاد وسط أجواء يسودها النزاهة والديمقراطية لإستكمال ما بدأته الدولة المصرية في تحقيق التنمية والعمران والبناء والإستقرار.

ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بمواصلة تقديم كافه سُبل الدعم اللوجيستي للناخبين للتيسير عليهم أثناء الدخول والخروج من اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع بكل حرية وديمقراطية لأنهم شريك أساسي في صناعه المستقبل.

لافتاً بأن جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمة تؤدى دورها المنوط منها في خدمة الناخبين مع تواجد فرق التدخل السريع من جهات المرافق العامة للتعامل مع أي طوارئ وخاصة الإسعاف وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والإتصالات والغاز الطبيعى .