تعليم الغربية تدعو جموع المصريين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أبنائنا من ذوي الهمم، أبناء مدارس التربية الخاصة بالغربية، قد توجهوا بقيادة الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، والسادة مشرفي التربية الخاصة بالمدارس والإدارات التعليمية، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وذلك لمن له حق التصويت منهم، وذلك بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة للإعاقات الثلاثة، والدمج التعليمي، من أجل المشاركة في الحياة الديمقراطية، لاستكمال طريق التنمية والبناء.

يأتى ذلك تزامناً مع الاستحقاق الدستوري، "الانتخابات الرئاسية" والتي تتم على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 – 12 ديسمبر الحالي، وتحت شعار "من حقي أن أشارك في اختيار رئيسي".. "أنا أشارك أنا موجود.